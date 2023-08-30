AB savunma bakanları Gabon'daki durumu görüşecek: 'Avrupa için büyük mesele'

Afrika ülkesi Gabon'da askerlerin yönetime el koymasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) "Bu Avrupa için büyük mesele" açıklaması geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün AB savunma bakanlarının Gabon'daki durumu ele alacaklarını bildirdi.

Toledo'da AB savunma bakanlarının toplantısında konuşan Borrell, Gabon'da askerin yönetime el koymasına ilişkin "Eğer doğrulanırsa bu, tüm bölgedeki istikrarsızlığı artıracak bir başka askeri darbedir." ifadelerini kullandı.

Borrell "Orta Afrika Cumhuriyeti'nden başlamak üzere, sonra Mali, daha sonra Burkina Faso, şimdi Nijer ve belki de Gabon... Bütün bir bölge çok zor bir durumda... Ve kesinlikle bakanların orada neler olduğu ve bu ülkelere ilişkin politikamızı nasıl geliştirebileceğimiz üzerine derin düşünmeleri gerekiyor" diye konuştu.

AB Dış Politika Şefi Borrell "Bu Avrupa için büyük mesele" diye ekledi.