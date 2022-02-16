AB Polonya ve Macaristan’ın fonlarını kesebilir

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği üyeliği olanaklarından faydalanabilmek için "hukukun üstünlüğü ilkesi"ne uyulması gerektiğine karar verdi. Avrupa Adalet Divanı, birlik bütçesini "hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlallerinden kaynaklanan etkilerden korumayı amaçladığına" hüküm verdi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Adalet Divanı’nın aldığı karar AB üyeleri Macaristan ve Polonya’nın, AB fonlarından yararlanmalarını engelleyebilir. Macaristan ve Polonya hükümetleri, son yıllarda standartlardan sapmakla suçlanıyordu. Polonya ve Macaristan'ın mekanizmayı geçersiz kılma talebi de Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Polonya ve Macaristan karara tepki gösterdi

Avrupa Adalet Divanı’nın kararı Varşova ve Budapeşte hükümetleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün egemenliğimize yönelik bu saldırı karşısında birlikte durmamız gerek. Polonya, demokrasisini, kendi kaderimizi tayin hakkımızı elimizden almayı amaçlayan şantajlara karşı savunmalı" dedi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga da sosyal medya hesabından açıklamada, AB’yi görevlerini kötüye kullanmakla itham etti. Adalet Divanı‘nın, Çocuk Koruma Yasası nedeniyle siyasi amaçlı bir karar verdiğini savunan Varga, geçen yıl Macaristan’da kabul edilen ve eşcinselliğin reşit olmayanlara "özendirilmesini" yasaklayan yasaya referans gösterdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü mekanizmasının AB bütçesini tüm AB vatandaşlarının yararına korumayı amaçladığını söyledi.

'Düzenlemeyi çok önem atfetmeden yorumlamamak gerekli'

BBC’nin Brüksel muhabiri Jessica Parker analizinde, “Analistler, Avrupa Birliği Komisyonu’nun bazı bölgelerde özgürlüklerin ve hakları geri kazanılmasını sağlamak için çok yavaş olduğunu belirtiyorlar. Ancak yapılan bu düzenlemeyi de çok önem atfetmeden yorumlamamak gerekli. Mekanizma yalnızca ve basitçe AB’nin parasının kötüye kullanım riski olduğu durumlarda nasıl eyleme geçileceğinin koşullarını anlatıyor. Bu koşullar karşılanırsa da süreç potansiyel olarak aylara yayılacak. Örneğin bu karar, LGBT hakları konusunda kabul edilmiş AB normlarını ihlal eden bir üye devleti çabucak cezalandırmanın her şeyi kapsayan bir yolu değil. Teknik detaylar bunlar. Büyük siyasi tablo ise Brüksel ile "gereksiz" üye devletler arasındaki çatışmanın iyiye gitmediğini gösteriyor. Blok içinde alışılmadık bir durum değil, ancak bu özel mücadele AB değerlerinin kalbine iniyor.” dedi.

Macaristan'da yaklaşan seçimler, kararın Polonya ve Macaristan'a etkileri

The New York Times’ın haberinde, kararın zamanlamasının ve mahkemenin kararının siyasi olarak etkili olabileceğini kaydediliyor. Macaristan’da seçimlere birkaç hafta kaldığı hatırlatılırken, Macaristan’ın da Yüksek Mahkeme'yi “siyasi bir karar” vermekle suçladığı söylendi.

Polonya, 2014-2020 arasında herhangi bir AB üyesinden daha fazla fon alırken, toplam fonun 104 milyar avro olduğu kaydediliyor. Macaristan ise aynı dönemde AB’den 40 milyar avro tutarında fon desteği aldı. Alınan kararın Macaristan’da 3 Nisan’da gerçekleşecek seçimleri etkileyebileceği ve Macaristan’da AB’den çekilme tartışmalarının ortaya çıkabileceği belirtildi.

Polonya açısından bakıldığında, devam eden Rusya-Ukrayna krizinin de etkisiyle Adalet Divanı’nın aldığı kararın ülkenin AB ile olan ilişkilerini şimdilik çok sert şekilde etkilemeyebileceği kaydedildi.