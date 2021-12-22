AB Komisyonu, Polonya'ya karşı yasal işlem başlattı

AB Komisyonu, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin AB hukukunun statüsüne ilişkin tartışmalı kararları nedeniyle ülke hakkında yasal işlem başlatıyor.

Brüksel'in Çarşamba günü ihlal gerekçesiyle başlattığı işlem, Avrupa Adalet Divanı'nda başka davaların açılmasına ve mali yaptırımlara neden olabilir.

Komisyonun Çarsamba günü yaptığı açıklamada, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin, 14 Temmuz'da Polonya´'nın Avrupa Adalet Divanı talimatlarına uymak zorunda olmadığı ve 7 Ekim 2021 tarihinde AB anlaşmasının bazı kısımlarının ülkenin anayasasıyla uyumlu olmadığı kararlarına atıfta bulunarak, bu kararları AB genel hukuk ilkelerinden bir kopuş olarak değerlendiriyor.