AB'den hukuk ihlalleri nedeniyle Macaristan'a fonların dondurulması çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Macaristan'ı "yargıya müdahale ve yolsuzluklara karşı mücadeleye zorlamak" amacıyla ülkeye dönük Avrupa Birliği (AB) fonlarını dondurması için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e çağrı yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, AP'nin bütçe kontrol komitesi, Macaristan'da hukuk ihlallerine karşı ödemelerin dondurulmasını öngören yeni AB yasasının yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

AP üyeleri tarafından yapılan fonları dondurma çağrısında, Macaristan'ın önceki AB fonlarının şeffaf bir şekilde yönetilmediği ve ülkede yargı bağımsızlığının uzun süredir yok sayıldığı vurgulandı.

AB liderleri, son olarak geçtiğimiz ay Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın LGBT'lerin eğitim materyallerinden kaldırılmasını öngören cinsiyetçi yasasına tepki göstermişti. AP'de perşembe günü LGBT bireylerine dönük ayrımcılık nedeniyle Macaristan'a dönük soruşturma açılması çağrısı yapan bir tasarı sunulması bekleniyor.