Çekya Cumhurbaşkanı transseksüelleri hedef aldı: Mide bulandırıcı buluyorum

Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, CNN Prima News'a verdiği röportajda transseksüelleri hedef aldı.

Söyleşide, Macaristan'daki yeni cinsiyetçi yasaya ilişkin sorulara yanıt veren Zeman, söz konusu yasaya destek çıktı.

Macaristan'a dönük eleştirileri, "Bir Avrupa Birliği ülkesinin içişlerine karışmak" olarak yorumlayan Zeman, "bu iğrenç bir siyasi hata" ifadelerini kullandı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı yasa konusunda desteklediğini söyledi.

Zeman, "Orban'a katılmamak için bir neden göremiyorum. Gayleri, lezbiyenleri ve diğerlerini anllayabiliyorum. Ama neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Transseksüel insanları. Bana doğası gereği mide bulandırıcı geliyor" dedi.

Macaristan'ın yeni yasasına göre, "homoseksüelliği ve cinsiyet değişimini teşvik eden tüm içerikler", çocuk eğitim materyalleri ve programlarından kaldırılacak.