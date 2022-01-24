AB: Müzakereler sürdüğü müddetçe diplomatlarımızı Ukrayna'dan çıkartma gündemimiz yok

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Rusya'yla güvenlik görüşmeleri devam ettiği sürece Ukrayna'daki diplomatik personelin ailelerini tahliye etme planı olmadığını söyledi.

Borrell AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilerin ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğindeki personelin ailelerini tahliye kararına ilişkin soruya yanıt verdi. Borrell "[ABD] Dışişleri Bakanı [Antony] Blinken bize bu duyurunun nedenlerini açıklayacak. Aynı şeyi yapmayacağız çünkü belirli bir neden bilmiyoruz ama Bakan Blinken bizi bilgilendirecek. Müzakereler devam ederken olayı dramatize etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Ki müzakereler devam ediyor" dedi. Borrell AB diplomatlarının Kiev'den ayrılmaları gerektiğini düşünmediklerini ekledi.

Bu sabah ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki ABD'li görevlilerin ülkeden ayrılmasına izin verdi ve başkent Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki çalışanların aile üyelerinin ayrılması talimatı verdi. Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, karar "Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle" alındı.