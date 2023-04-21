AB göç kurallarını değiştiriyor: Geri gönderme hızlanacak, göçmenler ülkelere dağıtılacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) göçmenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak ve acil durumlarda sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımı gibi yeni göç ve iltica kuralları getirecek paket üzerinde uzlaştı.

Göçmenlerin, AB tarafından gerekli görülen durumlarda üye ülkelere yerleştirilmelerini zorunlu kılan paket, "dayanışma mekanizması" gereği, bu haller dışındaki durumları gönüllülük prensibine bağlıyor.

Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak ve baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

AB ülkelerinde 3 yıllık yasal ikametten sonra uzun vadeli izinlerin verilmesinin hızlandırılması ve geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin "entegre olmasını" da öngören paket, AB'de uzun süreli ikamet edenlerin ek çalışma kısıtlamaları olmaksızın başka bir AB ülkesine ailesiyle birlikte taşınma hakkını da sağlıyor.

Paket, sonraki aşamada AP ve AB Konseyi tarafından müzakere edilecek.

Görüşmelerin 8-9 Haziran'daki AB adalet ve içişleri bakanları toplantısında, üye ülkelerin bakanlarının uzlaşma sağlamasının ardından başlaması bekleniyor. (AA)