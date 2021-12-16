AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonuç bildirisinde Rusya'dan söz edilmedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün Avrupa Birliği ülkeleri ile Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın bir araya geldiği Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarla ilgili herhangi bir ifade yer almadı.

Bildiride "Avrupa Birliği tüm Doğu ortaklarının uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği destekteki kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

Bildiride bir sonraki Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 2023'te yapılacağı belirtildi.

Belarus AB'nin 6 Doğu Avrupa ülkesiyle ile oluşturduğu Doğu Ortaklığı'na katılımını Haziran 2021'de AB'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurmuştu.

Kuzey Akım 2 gündeme gelmedi

TASS'ın haberine göre Finlandiya Başbakanı Sanna Marin zirvede Kuzey Akım 2'nin ele alınmadığını söyledi. Zirvede Ukrayna'daki durumun ele alındığını belirten Marin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarınsa somut düzeyde gündeme gelmediğini dile getirdi.