Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de Macron ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Ortaklığı kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ile bir araya geldi.

Zirve sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin Macron'un girişimiyle yapıldığı açıklandı.

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in girişimiyle 14 Aralık’ta bir araya gelmişti. Aliyev, Paşinyan ve Michel arasında gerçekleştirilen toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği ve bir dizi önemli konunun tartışıldığı belirtilmişti.