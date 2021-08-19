AB Dış Politika Sorumlusu Borrell: Kurtarabildiğimiz kadar Afganı kurtarmak ahlaki görevimiz

Bugün Avrupa Parlamentosu'na hitap eden AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell Afganistan'daki gelişmeleri "felaket" olarak nitelendirdi ve istihbaratın Taliban'ın hızla iktidara dönmesini öngörmede başarısız olduğunu söyledi.

Borrell, yaklaşık 100 AB personeli ve AB ile işbirliği yapan 400 Afgan ve ailelerinin tahliye edildiğini, ancak 300 Afgan'ın daha ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'nın Afganistan'da AB için çalışmış mümkün olduğu kadar çok Afganı kurtarma konusunda "ahlaki görevi" olduğunu vurgulayan Borrell "ancak hepsini çıkarmanın mümkün olmayacağını" söyledi.

Borrell, "Açık ve net konuşayım, bu bir felaket. Afgan halkı, Batı değerleri ve güvenilirliği ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi için bir felakettir” dedi.

Borrell konuşmasında, çok sayıda insanın Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçtığı 2015 göçmen krizinin tekrarında, yeni bir Afgan göçmen dalgasının Avrupa'ya ulaşabileceği endişelerini dile getirdi.

Borrell, Afganistan çok daha uzakta olduğu için Suriye ile karşılaştırmayı reddederek, "Onlara göçmen demeyin, sürgün edilmiş insanlar, hayatlarını kurtarmak için kaçan insanlar" dedi.

Borrell, Cuma günü Afganistan'ı görüşmek üzere ittifakın dışişleri bakanlarının sanal bir kriz toplantısına ev sahipliği yapacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile temas halinde olduğunu söyledi.

Dün yaptığı bir açıklamada Avrupa'ya Afgan göçünün artacağını belirten AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Burada, Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır" demişti.

NATO, ABD'nin geri çekilme kararının ardından neredeyse yirmi yıl sonra Afganistan'daki askeri işgalini bu yaz sona erdirdi.

ABD ve diğer Batı ülkeleri Afganistan'dan tahliyelerine devam ederken havalimanında ABD askerlerinin uçaklara binmeye çalışan insanlara ateş açması sonucu ve bir ABD uçağı kalkışı sırasıda bir sürü kişi öldürüldü. ABD'li yetkililer havalimanında öldürülen kişi sayısını 7 olarak açıklarken Taliban'sa bu sayıyı 40 olarak belirledi.