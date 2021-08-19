Biden uçaktan düşen insanların görüntüleri için 'O 4-5 gün önceydi' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin tahliye operasyonu bitene dek ülkede kalacağını, bunun daha önce tam çekilme için son gün olarak açıklanan 31 Ağustos'tan sonraya sarkmasının da mümkün olduğunu belirtti.

ABC News kanalında George Stephanopoulos'un sorularını yanıtlayan Biden, Afganistan'da yaşanan kaosun "kaçınılmaz" olduğunu ve ABD'nin ülkeden çekilmesinin başka türlü gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü.

Stephanopoulos'un, "Yüzlerce insanın C-17 uçağına sıkışmış görüntülerini gördük. Afganların gökyüzünden düştüklerini gördük" sözleri üzerine ise Biden "Bu dört beş gün önceydi" yanıtını verdi.

Biden bu görüntüler hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine ise "Düşündüğüm şuydu: Durumun kontrolünü sağlamamız gerek. Daha hızlı hareket etmeliyiz. O havalimanının kontrolünü sağlayabilecek şekilde hareket etmeliyiz. Ve bunu yaptık" dedi.

Afganistan'daki 10-15 bin ABD vatandaşına ek olarak onlara yardım eden 50-60 bin Afgan vatandaşını da tahliye etmek istediklerini belirten Biden, tahliyelerin 31 Ağustos tarihinden sonraya sarkması durumunda ABD askerlerinin Kabil Havalimanı'nda kalacaklarını kaydetti.