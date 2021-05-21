AA'dan açıklama: Muhabir Musab Turan'ın iş akdi feshedildi

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz 'Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Karagöz'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Haber

Anadolu Ajansı muhabirinden bakanları zora sokan 'Soylu' sorusu