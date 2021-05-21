Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.
Karagöz'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AA'dan açıklama: Muhabir Musab Turan'ın iş akdi feshedildi
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz 'Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir' açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.
Karagöz'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: