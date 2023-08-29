AA anketi: İkinci çeyrekte büyüme yüzde 3,3 olacak

Anadolu Ajansı Finans, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından perşembe günü açıklanacak ikinci çeyrek çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan ekonomistler Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin etti. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalamasıysa yüzde 3,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 2,4 ve yüzde 4,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4,0 büyüme kaydetmişti.(AA)