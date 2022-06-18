A101'in deposunda yangın: Bir işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Esenler’de Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerindeki A101 zincir marketin deposunda saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Mağazanın açılış saatinden önce işyerine gelen Muhammet Ali Yaşar (26), üstünü değiştirdikten sonra depoda uzandı.

Yaşar'ın uyuyakaldığı sırada mağazanın deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar tüm depoyu sararak çevreye yayıldı. Dumanları gören çevredeki esnaf durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada, gelen başka bir çalışan yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanırken ekiplere içeride bir kişinin bulunduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine bodrum katını kontrol eden itfaiye ekipleri bir işçinin hareketsiz yattığını fark etti. Daha sonra sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 26 yaşındaki Muhammet Ali Yaşar'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Soğutma çalışmalarının ardından Yaşar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri içeride inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başladı.

Dumanları gören ve itfaiyeye haber veren görgü tanığı İsmail Karaca "Her sabah buraya geldiğimizde çocuk kapının önünde oturuyordu. Ama bugün o saatte görmedim. Bizim arka taraftan duman çıkıyordu, biz zannettik ki ocak yanıyor. Sonra baktık marketten dumanlar çıkıyor. Hemen o sırada itfaiyeyi, ambulansı aradık" dedi. (İHA)