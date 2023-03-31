A101 patronları banka kurdu, BDDK izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), A101 marketleri patronunun kurduğu T.O.M Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.O.M Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.

T.O.M Katılım Bankası'na 4 Ağustos 2022'de kuruluş izni verilmişti.

A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurmuştu. Bankanın kurucu ortakları arasında A101’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın bulunuyordu.



