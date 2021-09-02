900 bin abone faturasını ödeyemedi, güvence bedelinden tahsilat yapıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zamanında borcunu ödeyemeyen 185 bin elektrik ve 617 bin doğalgaz abonesinin faturalarının abonelik işleminde alınan güvence bedelinden tahsil edildiğini açıkladı.

400 bin kişinin elektriği kesildi

Elektriğe ve doğalgaza gelen zamların artık fren tutmadığını söyleyen Gürer, “Sayın Bakan soru önergemize verdiği yanıtta, faturasını ödeyemeyen elektrik abonelerinin yüzde 0.92’sinin elektriğinin geçici kesildiğini belirtiyor. Bu rakam 46 milyon elektrik abonesinde yaklaşık 400 bini buluyor” dedi.

Doğalgaz faturalarını ödeyemeyen abone sayısının da yüksek olduğuna işaret eden Gürer, “Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve korona virüsünün neden olduğu sorunlar vatandaşın alım gücünü düşürdüğü gibi, elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödeyemez duruma getirdi. Sabit ve dar gelirliler ciddi sıkıntı içindeler. Ardı arkası kesilmeyen zamlar, ülkemizde dar ve sabit gelirlilerin faturalarını ödenmez duruma getirdi. Temmuz ayında, EPDK tarafından %15 elektriğe zam yapılması ve yıl başından beri sürekli düzenli olarak elektriğe zam gelmesi her kesimden vatandaşı etkiledi. Vatandaş ödeme güçlüğü yaşarken, enerji üretenler karlarından taviz vermiyor ve ekonomik buhranın tüm yükünü vatandaşın üzerine yıkarak alacağını talep etmekten geri durmuyor. Bu arada, kullanacağı elektrik miktarının üzerinde elektrik sarf eden ve tarım ile uğraşan kesimin teminat bedellerini artırmaları için yazı gönderildiği ve tüketimine uygun teminat istendiği de çiftçilerimiz tarafından ifade ediliyor” şeklinde konuştu.