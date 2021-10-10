9 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kardeşlerin cansız bedeni bulundu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında haklarında

1 Ocak 2012 tarihinde kayıp şahıs müracaatı bulunan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu isimli şahısların öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldığı, şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T.'nin 8 Ekim 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Şüphelilerin kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara İli Ayaş İlçesi Orta Bereket Mahallesindeki bir hobi bahçesine gömdüklerini ikrar etmeleri üzerine olay yerinde ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde maktüllerin bulunabilmesi amacıyla kazı çalışması yapıldı. Bölgede kayıp şahıslara ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunurken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Savcılık açıklamasında, "Şüphelilerin Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda Emniyetteki işlemlerini müteakip mevcutlu olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edileceklerdir" denildi.