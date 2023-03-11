9 yıl oldu: Berkin için, adalet için...

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurarak öldürdüğü Berkin Elvan henüz 15 yaşındayken, 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te aramızdan ayrılmıştı.

O günden bu yana süren adalet mücadelesi iktidar güdümündeki yargı eliyle engellenirken, Berkin'in ailesinin ve halkın adalet mücadelesi sürüyor.

Berkin'in ailesi, bugünkü anma öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 9 yıl oldu. Katledilişinin 9. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız. Tarih: 11 Mart Cumartesi (Yarın) Saat: 15:00"