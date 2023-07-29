9 yaşındaki Yelkan'ın ölümüne neden olan sürücüye 24 taksitle 12 bin lira ceza...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl trafik kazasında bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e (9) aracıyla çarparak ölümüne neden olan Mustafa Nagnalo'ya verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.

Gerekçeli kararda, cezanın 24 ay eşit taksitle tahsil edilebileceği belirtildi.

Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini açıkladı. Baba Mert Demirsöz, kararın adil olmadığını söyledi. Haklarını sonuna kadar arayacaklarını anlatan Demirsöz, şöyle dedi:

“Ara sokakta işlenen resmen bir cinayet. Bu aralar televizyonda da şoförlerin, sürücülerin hatalarından kaynaklı can kayıplarını çok görüyorsunuz. 9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza. Kaza olarak nitelendiremiyorum bile. Çocuk parkının olduğu alanda erimiş hız kesme tümsekleri var ki Kemer Belediyesi kazadan bu yana hala o tümseklerle ilgili bir şey yapmadı. Sadece tümsek işareti var. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere çocuğa ters şeritte çarpılıyor. Bilirkişi raporu en az 60-80 kilometre arasında bir süratle orada çarpmanın gerçekleştiğini söylüyor. Yerde kesinlikle fren izi yok. Araç uzun değil. Şoförün 'onu görmedim' deme şansı yok. Son derece geniş görüş açılı bir yol. Çocuğun altındaki hız bisikleti değil, dağ bisikleti. Sürat yapma ihtimali yok. Temyize gidip hakkımızı arayacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 9 yaşında bir çocuğun ara sokakta çocuk parkı önünde katledilmesinin bedeli bu değil."

Sanık Mustafa Nagnalo'nun ve yakınlarının kendileriyle iletişime geçmeye çalıştığını aktaran Mert Demirsöz, “Çeşitli siyasiler araya girip aramaya çalıştı. Biz bu konuda kesin tavrımızı koyduk. Çocuğumuzun kanı da canı da satılık değil. Adalet istiyoruz. İlgili şahsın akrabaları çeşitli yerlerde çalışıyor. Oradaki nüfuzlarını kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Anne Nebahat Demirsöz, verilen karara üzüldüklerini belirtti. Demirsöz, “Oğlumuz gitti. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de verilen cezanın bu şekilde olması bizi gerçekten yıprattı. Bunun değişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah iyi sonuçlar gelir ki diğer çocuklar için de bir emsal karar olur. Change.org'da kampanya başlattık. 17 bin civarında imza topladık. Tabi sesimizi duyurabilmek için yeterli bir sayı değil. Bunun daha da çoğalması için uğraşıyoruz. 'Yelkan için adalet istiyoruz' diyerek kampanyamız başladı. Desteklerlerse çok sevinirim"dedi.