9 milyar TL'ye ihale edilen tren hattına şu ana kadar 25 milyar TL ödendi!

Yapımına 2008 yılında başlanan ve hala bitmeyen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı hala bitmedi. 2022 Yılı Yatırım Programı'nda, demiryolu ulaşımına bu yıl toplam 16 milyar 147 milyon lira yatırım yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda, yapımı 13 yıldır devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 2 milyar lira daha harcama yapılması planlandı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2008’de 9 milyar TL’ye ihale edilen proje için bugüne kadar 25 milyar TL ödeme yapıldığını söyledi. Karasu, gar binası önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Ulaştırma Bakanlığı’nın bütün yapmış olduğu ihalelerde, bir ihale yapılıyorsa üç fiyata tamamlanmakta. Burası 9 milyar TL ihale bedeli ile yapılmış iken şu anda 25 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirilmiş durumda. Hattın 2022 yılında en geç açılacağını ifade etmişlerdi yetkililer, ama Cumhurbaşkanlığı yatırım programında hattın 2024 yılında tamamlanacağı ifade ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı, ne yazık ki yapmış olduğu bütün ihalelerde şaibeli işler yapmaya devam ediyor." (ANKA)