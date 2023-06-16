9 kişinin öldüğü arazi kavgası sonrası taziye kurulmaması endişe yarattı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen Taş ve Alyamaç aileleri arasındaki arazi kavgasında ağır silahlar kullanıldı. 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavisi ise sürüyor. Ölen 9 kişinin yakınları taziye kurmadı. Kürt geleneklerine göre taziye kurmamak “intikam” anlamına geldiği için, bölgede endişe sürüyor.

Amida Haber'den Gönül Morkoç'un haberine göre iki aile arasındaki “arazi husumeti”nin 25 yıl öncesine dayandığı öğrenildi. Kavga nedeni olan ve bir kısmı hazine arazisi olan 369 dönümlük arazi için, aileler arasındaki husumet geçen yıl mahkemeye taşındı. Bismil’deki yerel mahkeme, Taş ailesi lehine karar verdi. Almayaç ailesinin yıllardır ekip biçtiği arazinin tapusu, mahkeme kararı ile geçen yıl Taş ailesine geçti. Alyamaç ailesi, davayı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü.

Taş ailesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararı çıkmadan, yerel mahkemenin kararı ile tapusunu aldığı 369 dönümlük araziye buğday ekti. Ekimin ardından iki aile arasındaki husumet alevlendi. İddialara göre, ekimden sonra buğdaylara zehirli ilaç atıldı, ancak olayın faili tespit edilemedi.

Husumetin büyümesi üzerine ilçe kaymakamı ve "kanaat önderleri" devreye girerek, iki aileyi barıştırmak istedi ancak başarılı olunamadı. Amida Haber’e konuşan Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Nufer Şen, iki aile arasında uzlaşı sağlamak için defalarca görüştüklerini ancak, başarılı olamadıklarını söyledi.

Alyamaç ve Taş ailesine husumetin son bulması için 4 öneri sunduklarını belirten Şen, “Her iki aile ile de 6-7 kez görüştük. Araziyi ikiye bölelim dedik, kabul etmediler. Araziyi birine kiraya verelim dedik, kabul etmediler. Bu yıl hiç kimse ekmesin, hayvanlarınıza otlak olsun dedik kabul etmediler. Yıllardır, Alyamaçlar ekiyor bu yıl Taş ailesi eksin, dedik. Maalesef bu önerimiz de dahil, hiçbir önerimiz kabul görmedi.”

Taziye kurulmadı

İki aile de ölen yakınları için henüz taziye kurmadı. Taziye için gelen misafirler ise evlerde karşılanıyor. Kürt geleneklerine göre taziye kurmamak, “intikam” anlamına geldiği için, tedirginlik sürüyor. Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Nufer Şen, ailelerin taziye kurması için girişimlerinin sürdüğünü belirterek, “Bu sorunun artık bitmesini barışla sonuçlanmasını istiyoruz. İnsanlar ölmesin, barışmalarını istiyoruz. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

Kavganın yaşandığı Serçeler ve Sarıhuseyin köylerinde kolluk kuvvetleri üst düzey güvenlik önlemi aldı. Köylere giriş ve çıkışlarda üst ve araç araması yapılıyor. Köyün içinde ve çevresinde jandarma ekipleri konumlandırıldı.