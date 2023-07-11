9 bine yakın verem hastası var: 'Alım gücünün düşmesi nedeniyle insanlar beslenemiyor'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki verem vakalarını TBMM gündemine taşıdı.

Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, tüberküloz hastalığının görülme sıklığının düşmesine rağmen dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

'İnsanlarımız yetersiz ve sağlıksız besleniyor'

Şevkin, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Elde edilen verilere göre Türkiye’de 9 bine yakın verem hastası bulunuyor. Hastalığın bulaşıcı olması endişeleri artırıyor. Her yıl yaklaşık olarak 100 bin kişi risk nedeniyle kontrolden geçiyor. Son yıllarda ülkemizdeki yabancı nüfus artışı verem sayısının artışı konusunda da endişe yaratıyor. Artan yoksulluk ve alım gücünün düşmesi nedeniyle insanlarımız yetersiz ve sağlıksız besleniyor. Sağlıksız ve kalabalık koşullarda yaşamak zorunda kalan sığınmacı ve yabancıların teşhis, tedavi ve takiplerinin aksaması, ülkemizi önü alınamaz bir verem salgını ile karşı karşıya bırakacaktır.”

'Bakanlık olası verem salgınına karşı yeni stratejiler geliştirdi mi?'

ANKA'daki habere göre Şevkin, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: