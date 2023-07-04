Bakan Koca'dan kızamık vakalarıyla ilgili açıklama: Yüzde 86'sı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından kızamık vakalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında" diyen Sağlık Bakanı, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin yapıldığını ayrıca filyasyon çalışmalarını da son derece sıkı şekilde sürdüğünü belirtti.

'Vakaların yüzde 86 İstanbul'da'

NTV'nin haberine göre, göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çeken Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da" dedi.

Artan vakalar karşısında aşı uyarısında bulunan Koca, "Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı" dedi.