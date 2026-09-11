876 yıl hapisle yargılanan patronlar aklandı: 'Bu ülkede artık herkes kolon kesebilir, cezası yok'

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı yıkıldı.

Yıkılan binada en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ayında hazırlanan son bilirkişi raporunda, pastanede tadilat yapanların ve tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi'nden 3 sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ancak dün görülen karar duruşmasında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir karara imza attı.

Enkazdan yaralı çıkan apartman görevlisinin "Kolonları keserken gördüm, tehdit edildim" beyanı ve bilirkişi raporu işe yaramadı.

15 saat süren duruşmanın ardından açıklanan kararda, zemin kattaki pastanenin kolon kesen firari sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e "olası kast" talebine rağmen "bilinçli taksir" suçundan sadece 8'er yıl ceza verildi ve sanıklar adli kontrolle serbest bırakıldı. Fenni mesul Mehmet Tekin’e "iyi hal" indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay, 5 kamu görevlisine ise yine "iyi hal" indirimiyle 4’er yıl 5’er ay hapis cezası kesildi. İç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile bazı kamu görevlileri ise beraat ettirildi.

Adeta failleri koruma kalkanına alan bu karar, hem enkazdan yaralı çıkan yurttaşların hem de yakınlarını kaybeden ailelerin büyük tepkisini çekti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Ezgi Apartmanı ve bulunduğu bulvarın depremden önceki görüntüsü.

'Kolon kesenlere 8 yıl ceza kesiliyor, bu nasıl adalet?'

Ezgi Apartmanı Davası'nda en başından bu yana adalet mücadelesi veren ve depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu soLTV'ye konuştu.

"Tüm deprem davalarında olası kastla iddianame hazırlanan tek dava Ezgi Apartmanı davası" diyen Göksu şunları söyledi:

Ben 12 gün boyunca bu enkazda delil topladım, kesilen kolonu kendim buldum. Ben bunu, evlatlarımı kaybettikten 20 gün sonra yaptım. İddianame olası kastla hazırlandı, bu adamlar 876'şar yıl hapis istemiyle yargılanıyorlar. Mahkemenin savcısı mütalaasında olası kast talep ediyor. Daha bir ay olmuş buraya göreve gelmiş 4. Ağır Ceza’nın duruşma esnasında bir tane dosyanın kapağını açmamış, sanıklara bir tane soru sormamış ondan sonra sen taksirle adam öldürmekten ceza veriyorsun, olası kastla değil. Taksirle adamı öldürmekten ceza veriyorsun ve üst sınırdan da vermiyorsun bu cezayı. Kolon kesenlere 8 yıl ceza kesiyorsun sen ondan sonra da tahliye ediyorsun bu insanları. Bu nasıl adalet?

'Çocuklarımı çöp torbalarıyla toprağa verdim, benim çocuklarım çöp değildi...'

Çocuklarının hakkını aramak için 3,5 yıldır tek başına dimdik durmaya çalıştığını vurgulayan Göksu, mahkeme heyetini HSK’ya şikayet edeceklerini kaydetti. "Emsal karar çıkması gerekirken dava böyle sonuçlandı. Ama vazgeçecek miyim, hayır. Vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımı toprağa koyduğum gün vazgeçmedim ki. O günden bu yana ben üç buçuk yıldan bu yana mücadele ediyorum. Üç buçuk yıldan bu yana kendi mücadelelerimle buraya kadar geldim" dedi.

Nurgül Göksu mücadelesini şu ifadelerle dile getirdi:

Biz mahkeme heyetini HSK’ya şikayet edeceğiz, birincisi bu. Cumhuriyet Savcısı itiraz etmiş biz de itirazlarımızı yaptıktan sonra süreci bekleyeceğiz. Bu insanların yeniden tutuklanmasını talep ediyoruz biz. 876’şar yıl hapis istemiyle yargılanan adamlara ödül veriliyor mahkemede. Ödül mahkemesi! İlk baştan beri müteahhidin ayrıca bir kusuru varsa onu bilemeyeceğimi söyledim. Ama ben çocuklarım enkazın altındayken daha çocuklarımı toprağa vermeden dosyada ekteki fotoğraflar elime ulaştı. 2021 yılında verilen şikayet dilekçesi var. Sonra verilen cevap elime ulaştı. Bu insanlara da beraat verdi mahkeme. Bu insanlar zaten hiç tutuklanmadılar bile. Ben neresinden tutsam elimde kaldı. Benim sesimi duysun, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, benim sesimi duysunlar. Ben çocuklarımı çöp torbalarıyla toprağa verdim, benim çocuklarım çöp değildi. Ama bugüne kadar hep konuştuklarıma dikkat ettim. Dedim ki ben bu devletin, ben bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve bundan da gurur duydum her zaman. Kurumları yıpratmamak adına da hep sustum bugüne kadar ama dünkü verilen kararla ben itiraz ettim.

Ezgi Apartmanı davasında adalet arayan Nurgül Göksu'nun sosyal medya hesapları daha önce askıya alınmıştı.

'Bu ülkede herkes kolon kesebilir artık, cezası yok çünkü'

Resmi kurumlardan hiç kimsenin şimdiye kadar kendisine ulaşmadığını anlatan Göksu "Cumhuriyet savcıları, benim enkazın üstünde bulduğum delilleri göz önünde bulundurdular. Boş değildi dava. Bomboş bir davaya bile böyle karar verilmiyor ya. İkinci depremde yıkılan binaların davalarında bile sanıklara 10 yıl, 15 yıl ceza verildi" diye konuştu. Ve ekledi:

Dün akşam duruşmadan sonra yıkıldı herkes. Kimse ne yapacağını bilmiyor çünkü, yıkıldık. Yıkıldım ben adliyede dün, beni hastaneye kaldırdılar. Kolon kesenleri serbest bıraktılar. Bu ülkede herkes kolon kesebilir artık, cezası yok çünkü. Yıkıldım ama bu ülke benim çocuklarımın kıymetini bilecek. Bu ülke benim çocuklarımın kıymetini bilir. Kıymetini bilinceye kadar ben bu ülkede mücadele etmeye devam edeceğim. Benim evlatlarım benim için çok kıymetliydi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya da, Adalet Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle kararı protesto etti. Mütalaadaki "olası kast" talebine rağmen sanıklar hakkında 8 yıl ceza verilerek tahliye kararı çıkmasını kabul etmediklerini belirten Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşene kadar bakanlık önünde nöbet tutacağını söyledi. Fotoğraf: ANKA

Ebrar Sitesi Davası avukatlarından Mert Doğan da kararı soLTV'ye değerlendirdi.

Mahkemenin kararının adeta bir "cezasızlık" olduğunu vurgulayan Doğan, "Karar henüz kesin değil, katılanlar ve vekilleri kararı üst mahkemeye taşıyacaktır. Bölgede Ebrar Siteleri, Sait Bey Apartmanı ve başkaca binaların yıkımından kaynaklanan yargılamalar devam etmektedir. Bizler de bu dosyaları özellikle takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" dedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.