35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında ödül gibi cezalar: 'Gözümün önünde kolon kesildi, paran varsa çıkarsın'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları beyanda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü tekrarladı.

Duruşma 15 saat sürdü.

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Pastane sahiplerine adli kontrol kararıyla tahliye

ANKA Haber Ajansı'na göre, aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Heyet, Kervancıoğlu ve Pekel'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vererek adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin'e "iyi hal" indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl meslekten men cezası verdi.

5 kamu görevlisine 4 yıl 5 ay hapis cezası

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çifaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan "iyi hal" indirimiyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin ise beraatlerine karar verdi.

Yakınlarını kaybeden Nurgül Göksu: Kolon kesenleri bugün serbest bıraktılar

Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, gözyaşları eşliğinde karara tepki gösterirken sanık yakınları kararı alkışlayarak karşıladı.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde açıklama yapan Nurgül Göksu, "Kolon kesenleri bugün serbest bıraktılar, kolon kesenleri. Ben enkazda kendim kepçeyle kazdım, kolonu buldum. Kendim bulmama rağmen, iddianame 'olası kast'la hazırlanmasına rağmen, mütalaa 'olası kast'la sunulmasına rağmen benim çocuklarımın ölümüne sebep olanları, bugün 703 gün boyunca firar eden, Ankara'da villada tatil yapan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i serbest bıraktılar" dedi.

'Üç tane pırlantayı çöp poşetleriyle toprağın altına koydum'

"Benim çocuklarım benim için kıymetli, bunu herkes bilecek" diyen Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ben üç tane pırlantayı o toprağın altına koydum. O üç tane pırlantayı çöp poşetleriyle koydum. Benim evlatlarım çöp müydü de çöp poşetleriyle koydum? Bugüne kadar söylediğim her şeye dikkat ettim, yazdığım her şeye dikkat ettim. Mahkemede bana her lafı söylediler, ben yine onların hiçbirine cevap vermedim. Ben bu kararı kabul etmiyorum. Bu karardan dönülecek. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel tekrardan tutuklanacak. Tutuklanıncaya kadar da elimden gelen her şeyi yapacağım.

Nurgül Göksu

'Bir bidon benzin alır, kendimi yakarım, bu karardan dönülecek, adaletini sağlayın'

Ben benim evladımı nasıl büyüttüm, siz biliyor musunuz? Ben onu nasıl kıymetle büyüttüm, siz biliyor musunuz, yavrum? Asude, 'Allah'a şikayet et.' Ben bu dünyada da şikayet edeceğim. Benim çocuklarımı kurtarmadınız, bari adaletini sağlayın ya. Ben bunu kabul etmiyorum, benim çocuklarımın adaletini sağlayın. Kolon kesenleri nasıl serbest bırakırsınız? Yemin ediyorum, bir bidon benzin alır, kendimi yakarım. Yemin ediyorum, bu karardan dönülecek. Bir bidon benzin alırım, sizi de dünyaya rezil ederim. Bir bidon benzin alırım, kendimi yakarım; o zaman görürsünüz bakalım adalet nasıl sağlanırmış. Benim çocuklarımın adaletini sağlayın, ben başka hiçbir şey istemiyorum.

Mağdur ailelerinin avukatı: Hukuk tarihinin en büyük rezaletlerinden biri

Mağdur ailelerin avukatı Ahmet Çabukel de yaptığı açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş'ta büyük bir rezaleti yaşadık. Kahramanmaraş belki de hukuk tarihinin en büyük rezaletlerinden birini yaşadı. Depremde yerle bir olan Ezgi Apartmanı'nın kolonlarını kesen, tablasını kesen, binanın altındaki duvarları kaldıran, merdiven çıkaran, asma katı büyüten, altına mutfak yapan bir grup... Bir grup suçlu bugün, 35 kişinin öldüğü dosyada 'bilinçli taksir'den 6 yıl, 8 yıl aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara bir hukuk lekesi olarak şu an tarihe geçti" diye konuştu.

Avukat Çabukel, kararı veren hakimleri HSK'ye şikayet edeceklerini, karara itiraz edeceklerini ve 35 kişinin hesabının sorulacağını söyledi.

Enkazdan yaralı çıkan apartman görevlisi: Gözümün önünde kolon kesildi, ben bugün öldüm

Apartmanın enkazından yaralı çıkan apartman görevlisi, "Ne bir adalet var ne bir sistem var. Paran varsa, zengin olursan çıkarsın. Yaralıyım, ayaklarımın üstünde zor duruyorum. 35 kişinin vebalini ben çekiyorum. Gözümün önünde kolon kesildi... Şikayet ettim, 'Niye yapıyorsunuz bunu?' dedim. 'Sen karışma' dediler, beni tehdit ettiler. Ben orada görevliydim, beni tehdit ettiler. Kervancıoğlu'nun çalışanları beni tehdit etti; 'Sen karışma, sen kapıcısın' diye beni tehdit ettiler ya. Ya bu adalet nerede ya? Adalet var mı, adalet? Ben bugün öldüm" dedi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

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