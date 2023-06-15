85 milyonun verileri çalınmıştı: Bir şüpheli tutuklandı

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon vatandaşın bilgilerinin yer aldığı E-Devlet verilerinin çalındığı ve bir sitede sorgulama yapılarak; kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numaralarına, dareslerine ve tapu bilgilerine ulaşılabildiği gündeme gelmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgilerin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı. (AA)