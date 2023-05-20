82 binden fazla öğrenci deprem bölgesine döndü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki illerde eğitime ara verilmişti. Depremzede ailelerin göç etmesiyle, çocuklar da farklı illerdeki okullara kaydolmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden farklı illere naklini aldıran 82 bin 405 öğrencinin okullarına geri döndüğünü bildirdi.

Bakan Özer, Twitter hesabındaki açıklamasında, "Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik" ifadesini kullandı.

Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü" diye yazdı.