77 kişinin Kuzey Kıbrıs'a girişi yasaklandı: Sarallar, Söylemezler, Ulucanlar...

Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile 5 Ağustos 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne verilen resmi talimatla, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve çeşitli suçlarla adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Kuzey Kıbrıs'a girişi yasaklandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimleri organize suç örgütleri ile anıldığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Öztürkler, daha önce yaptığı açıklamada ise çete üyelerinin girişlerinin yasaklanacağını ifade etmişti.