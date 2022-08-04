Halil Falyalı'nın eski ortağı konuştu: 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'dir'

Halil Falyalı'nın adı, Sedat Peker'in 2021 yılında çektiği videolarla duyuldu. Uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, şantaj gibi suçlarla anılan Falyalı, şubat ayında uğradığı silahlı saldırıda öldü. Falyalı'nın, eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la iş ilişkisi olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Bizzat Binali Yıldırım tarafından yalanlanan bu iddianın yanı sıra, Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs otellerinde misafir ettiği siyaset ve bürokraside etkili isimlerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yaptığı da ileri sürülüyor.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Falyalı hakkında "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" derken, eski Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ömer Kalyoncu da bizzat Falyalı tarafından aranarak tehdit edildiğini anlatmıştı.

Falyalı'nın eski ortağı cezaevinden çıktı

Falyalı'ya suikast düzenleyenler yakalanarak cezaevine konuldu. Ama hem yaptığı işler hem de ilişkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Falyalı'yı yakından tanıyan eski ortağı Behçet Töre cezaevinden çıktı.

Adı çok sayıda suçla anılan Falyalı'nın eski ortağı Töre, 25 Temmuz'da tahliye oldu. Töre, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla 2010 yılından bu yana cezaevindeydi.

'Cezanın infazı bitmek üzereyken uzatıldı'

Haberde Behçet Töre'nin, Halil Falyalı ile 2000'li yıllardaki ortaklığını ve aralarında yaşanan ihtilafı anlatarak sözlerine başladığı aktarıldı. Birlikte kumarhane işlettiklerini söyleyen Töre, kendisinin o dönemde cezaevine girdiğini, sonrasında Falyalı'nın hesaplarda kendisini dolandırdığını savundu.

Aralarındaki sorunu çözmek için birkaç kez bir araya geldiklerini aktaran Töre, 'yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden' olduğu iddia edilen Sami Hoştan'ın devreye girdiğini ancak alacağını tahsil edemediğini belirtti.

2020 yılında hüküm giydiği dosyaya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay'a yazı yazdığını ifade eden Töre, Falyalı'nın o dönem kendisinin hapisten çıkmaması için ilişkileri kullanarak birilerini devreye soktuğunu ileri sürdü.

"Aldığım cezanın infazı bitmek üzereyken, Halil Falyalı devreye girdi" diyen Töre, "Önemli makamlarda bulunmuş bir kişinin yakını adliyeye gitti, savcıyla görüştü. O görüşmeden 10 gün sonra hakkımda yeni bir müddetname hazırlandı, infazım yeniden hesaplanarak 2026'ya uzatıldı. Bu dönemde birbirine zarar vermek isteyen insanların silah kullanmasına gerek yok. Hukuku kullanmaları yeterli" ifadelerini kullandı.

'Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'dir'

Falyalı'nın öldürülmesinden sonra yeniden bir müddetname hazırlandığını ve bu sayede tahliye olduğunu dile getiren Töre, şöyle konuştu:

"Halil Falyalı gördüğüm en sinsi insandı. Otellerinde misafir ettiği herkesi kayda aldı. Bu kayıtlar daha sonra Sedat Peker'in eline geçti. Sedat Peker yurt dışına çıkmadan önce Falyalı'yla yakındı. Türkiye'de Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'dir. Ama daha sonra araları bozuldu. Falyalı, 'Reisim' diyerek ortada gezen bir adamdı."

'Yalanlamam için 2 milyon teklif etti'

Töre cezaevindeyken de Falyalı hakkında açıklama yaptığını, sonrasında kendisine haberi yalanlaması için para teklif edildiğini öne sürdü. Falyalı'nın o dönemde "Behçet Töre'yi tanımıyorum" açıklaması yaptığını hatırlatan Töre, "Bana aracılılarla haber gönderdi. '2 milyon dolar vereyim, bahis sitesi vereyim, haberi yalanlayın' diye teklif sundu. Bunu söyleyen adam mı beni tanımıyormuş? Biz söylediğimiz sözü yalanlamayız" dedi.

Falyalı'nın öldürülmesi olayıyla kendisinin ve ailesinin hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Töre, Halil Falyalı'dan alacağının baki olduğunu ve tahsil edeceğini de sözlerine ekledi.