75 bıçak darbeli doktor cinayeti 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı

Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşı Doktor Kaan Erol’u 75 bıçak darbesiyle öldüren Yavuz Sümter’in yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Sümter’in, meslektaşını aralarındaki husumetle öldürdüğünü, ancak ortada "canavarca hisle öldürme" durumu olmadığını belirten savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

ANKA'nın haberine göre, mütalaanın açıklanmasının ardından, adliye önünde açıklama yapan Kaan Erol’un babası, Metin Erol, şunları söyledi:

“Bugün maalesef savcının okuduğu mütalaada korkunç şokla çıktık. Savcı evladımızın kamu görevini yapmazken öldürüldüğünü, canavarca hisle öldürülmediğini söyledi. Sanki sokakta sinek öldürülmüş gibi öldürüldüğünü söyledi. Hayır, evladım paramparça edildi. Hem de görevinin başında. 20 saat o hastanede ayakta önce ameliyata sonra da nöbete gitti. Sabah dörde kadar görevinin başındaydı. 10 dakika nöbetçi odasına girdiği an, arkasında pusuda bekleyen bu cani giriyor ve yanında getirdiği bıçakla evladımı bilerek isteyerek katlediyor. Bu canavarca his değil de nedir? Bu savcıyı reddediyorum. Böyle bir mütalaayı kabul etmeme imkan yok.”

Duruşma savcısının mütalaasını kabul etmediğini belirten baba Metin Erol, şöyle konuştu:

“Soruşturma savcının hazırladığı iddianamede, canavarsa his var, kamu görevlisi var, bilerek planlayarak, hepsi var. Ama bu mütalaada, kasten adam öldürmeye girer. Böyle bir şey yok. Adalete güveniyorum ama bu savcının mütalaasını kabul etmiyorum, savcıyı reddediyorum Soruşturma savcının verdiği iddianamenin arkasındayız, onun hemen karara bağlanmasını istiyoruz.”