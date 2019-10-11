Baltalimanı Hastanesi'nde bir hekim meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde Kaan Erol adlı hekim aynı hastanede çalışan bir başka hekim tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul'da Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Kaan Erol sabaha karşı nöbeti sırasında aynı hastanede görevli doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Sümter, akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce “canavarca hisle” ve “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından tutuklandı.

Hastanede asistan olarak görev yapan Yavuz Sümter'in Cuma günü sabaha karşı Erol'u defalarca bıçakladığı belirtilmişti. Ağır yaralanan Erol ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Erol'un vücudunda 30’un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edilmişti.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası'nca yapılan açıklamada "Hekime yönelik şiddetin son kurbanı İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Kaan Erol oldu ve şiddet bu kez ne yazık ki bir başka hekimden geldi. Meslektaşımız Dr. Kaan Erol 11 Ekim 2019, Cuma günü sabaha karşı nöbeti esnasında bıçaklanarak vahşice öldürüldü" denildi.

Açıklamada olayla ilgili basında ve sosyal medyada teyit edilmemiş bilgiler yer aldığı belirtilerek hastane yetkilileriyle yapılan görüşmelerde alınan şu bilgilere yer verildi:

'TAAMMÜDEN CİNAYET'

"Yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler Dr. Kaan Erol’la fail Yavuz Sümter arasında bir husumet olduğu, olay gecesi 'az hasta bakma/çok hasta bakma, az çalışma/çok çalışma' ya da başka bir nedenle tartıştıkları ve failin Dr. Kaan Erol’u aralarında çıkan kavgada öldürdüğü bilgilerini doğrulamamaktadır. Fail Yavuz Sümter’in olay gecesi hastanede nöbetçi/görevli olmadığı ve sabaha karşı yanında bir bıçakla hastaneye gelip doğrudan acil doktor odasına yönelerek cinayeti işlediği görgü tanıklarınca ifade edilmekte, edinilen bu bilgilerden taammüden bir cinayetin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Failin cinayeti hangi saikle işlediğinin yapılacak idari ve adli soruşturmalar ve yargılama sürecinde ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."