71 yaşındaki çiftçi: Borçluyum, anam dinim ağlıyor

Kars’ın Arpaçay ilçesindeki 71 yaşındaki emekli çiftçi, bankaya 200 bin lira borcu olduğunu dile getirerek, “Benim kefillerim var, onların yanında eriyorum. Borçluyum, ölüyorum, anam dinim ağlıyor” dedi.

Sorunlarını anlatan 71 yaşındaki çiftçi, "2 bin lira aylık aldım. Kime dağıtacağım ben bu parayı? Kime vereceğim? Kime dağıtacağım? Yedi nüfusum var, yedisini de İstanbul’a gönderdim ben. 100 dekar yerim var, neyle ekip biçeceğim. 11 lira mazot oldu. Bunu Allah kabul eder mi? 5-10 yerden aylık alıyorlar. Vatandaşa günah yazık değil mi” diye konuştu.

Üç tane ineği kaldığını dile getiren çiftçi, bankaya da borcu olduğunu dile getirerek, "Vere vere anam ağladı bankaya. Üç inek kaldı. O da süt, peynir, yağ için kaldı. Bunu Allah, peygamber kabul eder mi?” diye konuştu. (ANKA)