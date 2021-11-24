TKP: Bizim halkı yoksulluğa mahkum eden bu düzenle derdimiz var

TKP dün hayat pahalılığına karşı yaptığı çağrının ardından sokağa yansıyan halk tepkisinin görüntülerini paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Bizim halkı yoksulluğa mahkum eden bu düzenle derdimiz var. Yoksullaşmaya, hayat pahalılığına karşı ayağa kalkmaya çalışan halkı sakinleştirmeye, düzene karşı büyüyen öfkeyi sulandırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz!" ifadesi kullanıldı.
🔴Bizim halkı yoksulluğa mahkum eden bu düzenle derdimiz var. Yoksullaşmaya, hayat pahalılığına karşı ayağa kalkmaya çalışan halkı sakinleştirmeye, düzene karşı büyüyen öfkeyi sulandırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/75yCyW2TZQ— TKP (@tkpninsesi) November 24, 2021