70 yaşında tutuklandı, 22 gün kaldığı tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi

Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücrede tutulurken dün yaşamını yitiren 70 yaşındaki Ramazan Turan, ikamet ettiği Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Gise (Yapraklı) köyünde sürekli baskı ve tehditlere maruz kaldı. Hayvancılıkla uğraşan Turan hakkında itirafçılar ve gizli tanıkların şikayetiyle 2011 yılında “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mezopotmya Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma sonucunda 21 Nisan 2013 tarihinde Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Turan’a, “Örgüte yardım etmek”ten hapis cezası verildi. Karar, temyiz için Yargıtay’a götürüldü. Yargıtay, Turan’a “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan değil “Örgüt üyesi olmak” suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmederek, dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

'Benim 10 çocuğum var. Ben çocuklarıma bakamıyorum, örgüte nasıl yardım edebilirim?'

3 gizli tanık ve bir itirafçının ifadeleriyle, “sürekli Irak’a gittiği, örgüt üyelerine yardım malzemeleri götürdüğü, evinde çok fazla gıda maddesi bulundurmak”la suçlanan Turan’ın, “Fedai” kod ismini kullandığı iddia edildi. Bu suçlamalara karşı yargılamanın tüm süreçlerinde ifade veren Turan ise, suçlamaları kabul etmedi. Turan ifadesinde, “Benim 10 çocuğum var. Ben çocuklarıma bakamıyorum, örgüte nasıl yardım edebilirim?” sorusunu sordu.

Yeniden yapılan yargılamada ise yerel mahkeme bu kez Turan’a “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tekrar yapılan itiraz üzerine Turan’ın cezası, Aralık 2021 tarihinde Yargıtay’da onandı. Cezanın onanmasının ardından köyüne giderken yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Turan, ardından 31 Aralık 2021 tarihinde tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Tek kişilik hücrede öldü

Tutuklanmasıyla tek kişilik hücreye konulan Turan, 22 gün boyunca kaldığı hücrede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Van Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri avukatları olmadan yapılırken, ailenin cenazeyi Hakkari'ye götürebilmek Van Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiği cenaze aracı ve tabut ise verilmedi. Bunun üzerine aile kendi imkanları ile marangozda tabut yaptırmak zorunda kaldı.

Turan’ın cenazesini Hakkari’ye götüren konvoy sık sık durdurularak yurttaşlar Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Kente ulaşan Turan’ın cenazesi, bu kez Hakkari Devlet Hastanesi’nde yıkanması engellendi. Aile cenazeyi, Turan’ın yaşadığı eve götürerek burada yıkadı. Bu sırada mahalledeki cami imamının da İl Müftülüğünden talimat almadığını söyleyerek gelmediği belirtildi. Turan’ın cenazesi daha sonra Hakkari’de toprağa verildi.