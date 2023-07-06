70 bin tutuklu için af planı: Geri dönmeyecekler

AKP, denetimli serbestlik konusunda yeni bir torba teklif hazırlıyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, Covid nedeniyle cezaevlerinden geçici olarak çıkartılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenleme kalıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda olanlar, artık izinli sayılamayacağı için denetimli serbestlik süreleri değiştirilerek formül geliştirilecek.

Bu düzenleme, Covid izinlerinin başladığı tarihten önce işlenen suçları kapsayacak. Şu anda Covid izni nedeniyle 122 binden fazla hükümlü dışarıda bulunuyor. Yeni düzenleme, bu kişilerden en az 70 binin tekrar cezaevine dönmemesini sağlayacak.

AKP kurmayları, Covid izni nedeniyle dışarı çıkanların suç işleme oranının yüzde 10’u bulmadığını, izinli olanlardan 25 binin şu anda SGK’ya tabi olarak çalıştığını belirterek, “Bu kişiler dışarda bir düzen kurdular. Topluma karıştılar. Ancak, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederlerse cezaevine geri dönecekler” diyor.

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