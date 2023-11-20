7 kata izin verilen Burhaniye’de 'gökdelen otel'e itiraz sürüyor: 'Ranta ve betona hayır'

Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından İskele Mahallesi’ne yapılması planlanan 11 katlı otel projesi için imar planı değiştirildi. Alandaki 5 kat olan imar izni önce 11 kata çıkarıldı sonra 7 kata düşürüldü.

Burhaniye Çevre Platformu değişiklik hakkında dava açmış; bilirkişi ve mahkeme heyetine şehircilik ilkeleri ve bölgenin yüksek şiddette depremler üretebilirliğinden hareketle itiraz nedenlerini ortaya koymuştu. İptal davasının ikinci keşfi de bugün gerçekleşti.

Platform, İskele’ye 7 katlı otel dayatmasını kabul etmediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Bilim insanlarınca ‘zemin sıvılaşması’ riskinin çok fazla olduğu ve yeraltı su seviyesinin yüzeye çok yakın olduğu vurgulanmasına rağmen, projenin hayata geçirilmesi durumunda, olası bir depremde büyük can ve mal kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır.

Henüz bir yılını doldurmadığımız Maraş Depremi’nde yitirdiklerimizin yasını tutamamış, yaralarını saramamışken; peynir kalıbı gibi olmayacak, yelkenli gibi çok estetik olacak denilerek sevimli hale getirilmeye çalışılan çakma Katar modeli çok katlı otel yanlışından mutlaka dönülmelidir.

Ayrıca bugünkü haliyle bile özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğuna cevap veremeyen bölgede, bu projeyle çok katlı imarlaşmanın yolu açılacaktır.

Siyaset, ‘halkla inatlaşmak’ ve ‘ısrarla dayatmak’ değildir. Burhaniye’mizi betona boğmadan, turizm için doğal dokuyu ve güzelliği bozmayacak başka proje ve yatırımlar da mümkün.”