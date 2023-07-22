7 ayda yapılan hükümet konaklarının maliyeti 3 milyar lirayı aştı

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "tasarruf genelgesi" yayınlamıştı ancak vali ve kaymakamlık binaları için milyonlar harcanmaya devam ediliyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde depremde hasar gören hükümet konağı 250 milyon liraya yeniden yapılacak.

11 Temmuz'daki ihaleyi İzmirli Salihoğlu İnşaat kazandı. Şehitkamil Hükümet Konağı ise 480 milyon liraya mal olacak. 24 Ocak 2023'teki ihaleyi Salihoğlu, Befat İnşaat ile birlikte almıştı. İki konak için ödenen tutar 730 milyon lira oldu. Bu yıl ülke genelinde yapılan hükümet konaklarının maliyeti ise 3 milyar lirayı aştı.

O konakların lira olarak maliyetleri şöyle: