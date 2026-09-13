64 milyarlık devir, soruşturma ve 'patron kaçtı' iddiası: Pusula–Katılımevim hattında ne oluyor?

Türkiye sermaye piyasalarında son günlerin en büyük şirket devirlerinden birine hazırlanan Pusula Finans Holding’in çevresinde aynı anda hem milyarlarca liralık bir satış hem de yöneticilerine ilişkin soruşturma haberleri gündemde.

Tera Yatırım, 9 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Pusula Finans Holding’in ve holding ile hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerdeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yalnızca bir gün sonra, 10 Eylül’de bu kez tarafların planlanan pay devrinin “temel ticari ve finansal şartları” üzerinde mutabakata vardığı açıklandı. Tera’nın KAP bildiriminde işlemin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu dahil ilgili kurumlardan izin alınması gerektiği belirtildi.

Devralma sürecinde adı geçen şirketler arasında Pusula Finans Holding’in yanı sıra Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılımevim başta olmak üzere çok sayıda şirket bulunuyor. Tera’nın KAP açıklamasında TEHOL, TRHOL, PEKGY, MANAS, PRZMA, SKP, ALBMD, ALM, PSP ve KTLEV kodlu şirketler işlemin ilgili tarafları arasında sıralandı.

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Katılımevim’deki payın değeri yaklaşık 64 milyar lira

İşlemin büyüklüğünü gösteren en önemli kalemlerden biri ise Katılımevim.

Pusula Finans Holding, tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren Katılımevim’in yüzde 29,5 oranında doğrudan payına sahip. Söz konusu payın son borsa değerleri üzerinden hesaplanan piyasa karşılığı yaklaşık 64 milyar liraya ulaşıyor.

Ancak tam da bu satış sürecinin ilerlediği günlerde Pusula Grubu yöneticileriyle ilgili adli soruşturma haberleri kamuoyuna yansıdı.

Pusula Portföy Başkanı hakkında 'Yunanistan’a kaçtı' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı iddiaya göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yarız’ın telefonunu İstanbul’daki ofisinde bırakarak Marmaris’ten bir tekneyle Yunanistan’a geçtiği ileri sürüldü.

Patronlar Dünyası da soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding ve Katılımevim yöneticilerinden Serdar Turhan ile Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini yazdı.

Ancak Yarız, hakkındaki “kaçtı” iddiasını reddetti.

Yarız yaptığı açıklamada kısa süreliğine dinlenmek için şehir dışında bulunduğunu, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin sonuçlandığını ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine programını değiştirerek İstanbul’a döneceğini belirtti.

Borsada dikkat çeken hareketler

Pusula Grubu’nun son dönemdeki faaliyetleri yalnızca Katılımevim’le sınırlı değil.

Grubun ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden Gündoğdu Gıda’nın Borsa İstanbul’daki olağanüstü fiyat hareketi de dikkat çekiyor.

Gündoğdu Gıda hisseleri yaklaşık 10 aylık dönemde 105 lira seviyelerinden 2 bin 630 liraya kadar yükseldi. Böylece şirket hissesi kısa süre içinde yaklaşık 25 kat değerlendi. Hisse daha sonraki dönemde 905 liraya kadar geriledi.

Pusula Finans Holding daha önce Gündoğdu Gıda’nın imtiyazlı hisselerinin bir bölümünü devralmak için anlaşmaya varmıştı.

Katılımevim hisselerinde son dönemde gerçekleşen büyük hacimli işlemler de ayrıca gündeme geldi. Patronlar Dünyası’nın hesaplamasına göre dört işlem gününde yaklaşık 45,3 milyon adet Katılımevim hissesi el değiştirirken söz konusu alımların parasal büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde KTLEV hissesi 69 liradan 31,14 liraya kadar geriledi.

Bu işlemlerin devamında Tera’nın Pusula ve bağlı şirketlerini devralmak üzere görüşmelere başladığını açıklaması, piyasadaki hareketliliği daha da dikkat çekici hale getirdi.

Söz konusu alım ve satımların soruşturmayla bağlantılı olduğuna ilişkin şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış resmi bir tespit bulunmuyor.

Soruşturma haberlerine rağmen satış devam ediyor

Pusula yöneticileri hakkındaki iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından gözler Tera Grubu’nun milyarlarca liralık satın alma işleminden vazgeçip vazgeçmeyeceğine çevrildi.

Tera Yatırım ise 12 Eylül’de yaptığı açıklamayla geri adım atmadı.

Şirket, kamuoyuna yansıyan gelişmelere rağmen Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınmasına ilişkin “stratejik ve finansal değerlendirmelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını” bildirdi. Satın alma sürecinin gerekli düzenleyici kurum izinleri alınması koşuluyla devam ettiği belirtildi.

Pusula tarafından yapılan açıklamada da devir sürecinin sürdüğü belirtildi.

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