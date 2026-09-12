Pusula Portföy patronu telefonunu bırakıp, Yunanistan'a kaçtı: Ortağının yurt dışına çıkışı yasaklandı

Sadece bu ay 100 milyar liradan fazla para çıkışının yaşandığı ve satışı gündeme gelen Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız yurt dışına kaçtı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıkan Yarız'ın Yunanistan’da olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mal varlıklarına ve hesaplarına da tedbir konuldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pusula Holding ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı Serdar Turhan Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Pusula Holding bünyesindeki Katılımevim, son dönemde "katılım" adı verilen modelle çalışan finans kuruluşları arasında hızlı yükselişiyle dikkat çekiyordu.

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Tera Grubu ile satış için masadalar

Tera Grubu, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada Pusula Finans Holding ile aralarında Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılım Evim’in de bulunduğu bağlı finans şirketlerindeki payların devralınması için görüşmelere başlandığını duyurmuştu. 11 Eylül’de KAP’a yapılan bildirimde ise tarafların temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya vardığı kamuoyuna ilan edilmişti.

Satış sürecinin soruşturmaya rağmen devam ettiği duyuruldu.

Pusula Portföy’den yapılan açıklamada Muhammed Yarız’ın yurt dışına kaçısına değinilmezken, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin devralma sürecini etkilemediği vurgulandı.

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