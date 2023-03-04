'6223/Büyük İnsanlık' heykeli Kadıköy NHKM'de sergileniyor

6 Şubat depremleri sonrası ülkedeki yurttaşların tüm yurda yayılan dayanışması sürerken sanatçı Ulaş Özer, Türkiye Komünist Partisi’nin ilk günden beri tüm kaynaklarını seferber ederek ördüğü dayanışmaya atfettiği bir üretim gerçekleştirdi.

Aslında bir müzisyen olan ve özellikle mekanik ahşap heykel ve tasarımlar, çeşitli malzemelerden üreten maketler ve modelcilikle uğraşan Ulaş Özer, geçtiğimiz aylarda “Biri Hiçbiri Binlercesi” adlı albümü yayınlanan “Yapıcılar” grubunun da bir üyesi.

Özer’in “6223/ Büyük İnsanlık” adını verdiği ve Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) sergilenen heykelin tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Yaşadığımız deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren TKP, gerek felaketin yaşandığı bölgede gerekse Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış Semt, İşçi ve Köy Evlerinde halkımızın büyük bir özveri ile katıldığı dayanışma ve organizasyonu elindeki tüm kaynakları seferber ederek gerçekleştirdi.

Bu heykelin yapım motivasyonu TKP ve halkımızın bu süreçte kol kola ördüğü muazzam dayanışmadır. Çalışma, bu dayanışmanın her aşamasına katkı koyan halkımıza ve bu dayanışmayı örgütleyen partiye, TKP’ye ithaf edilmiştir.

Çalışmanın adında yer alan “6223” sayısı depremin yaşandığı tarihi ve aynı zamanda içinde yaşadığımız sömürü düzeninin öldürdüğü binler, yüz binler ve milyonlardan sadece birisi olan sembolik, alelade bir sayıyı ifade etmektedir. “Büyük İnsanlık”, büyük şair Nâzım Hikmet’in aynı adlı şiirine yapılan bir atıftır.

Alçı ve telden yapılan heykel bir inşa sürecini betimlemektedir. Çekiç işçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı; çark, kusursuz işleyen bir örgütlülüğü temsil eder. Çarkın henüz tamamlanmamış oluşu aynı zamanda emekçi halkımıza yapılan bir örgütlenme çağrısıdır. Yıldız ise devrimin simgesidir. Öncü partide örgütlenmiş emekçiler, bu yıldızı eninde sonunda büyük bir görkem ve uyumla inşa edecektir."