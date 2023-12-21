61 ilde 316 alan maden sahası için ihaleye çıkıyor

''Her şeye rağmen maden'' anlayışıyla çevresel etmenleri ve halkın itirazlarını gözardı eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 61 ilde 316 maden sahası için ihaleye çıktı.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, iktidarın gözde şirketlerinden Limak’ın ağaç kıyımına karşı Akbelen’de direniş devam ederken bu kez Yatağan ve Seydikemer için ihaleye çıkıldı.

Ankara’da 7 milyon 61 bin ihale bedeliyle 68 bin 680 dönüm arazi maden işletmeciliğine açılacak. Kütahya’da 5 bin 697 hektar arazi 6 milyon 557 bin 408 lira bedelle ihaleye çıkarıldı.

Bunun yanı sıra Antalya’da 10 bin 540 dönüm alan 4 milyon 539 bin 744 lira bedel ile ihaleye açılacak. Trakya’nın ve İstanbul’un akciğerleri ve su kaynağı olarak bilinen Istranca Ormanlarının olduğu alanlar da maden işletmeciliğine açılıyor.

Antalya’da 15 farklı alan için maden ihalesi açılacak. Mersin, İzmir, Ordu ve Sinop'ta da madencilik çalışmaları yürütülecek.

1923 ile 2002 arasında 79 yılda verilen maden ruhsat sayısı 1186 iken, AKP iktidara geldikten sonra 2008 ile 2023 arasında 15 yılda 386 bin maden ruhsatı verildi.