28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclis'e girdi.

600 milletvekilinin 335'i 28. Dönem'de ilk kez Meclis'e girmeye hak kazandı. 27. Dönem'de milletvekili olmayan, ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönem'de yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AKP, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti, 27'si İYİP, 18'i MHP, dördü Yeniden Refah Partisi ve biri Türkiye İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi.

27. Dönem'den 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.