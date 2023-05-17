Bahçeli'nin danışmanından Oğan'a: 'Tam Zübük hikayesi gibi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı isim vermeden eleştirdi.

Çiçek, resmi olmayan verilere göre cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5,17 oy alan ve seçimin ikinci turuna ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Oğan'a dair, "Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak’ demişti" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman’ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP’de… Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak’ demişti.

Geçmişte MHP’de, Ülkü Ocaklarında bulunan ve Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapanlar, biz CHP’liler içinde ‘Helal süt emmiş adam’ ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP’deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP’de menfaat kovalıyorsunuz?”