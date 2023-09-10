6 yaşındaki çocuk inşaat havuzunda ölü bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde dün bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan 6 yaşındaki çocuğun öldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi.

İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.