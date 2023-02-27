6 yaşında çocuğun tarikatta istismarı davası: Duruşma 31 Mart'a ertelendi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi ve kızını 6 yaşından itibaren yıllarca 'evlilik' adı altında istismar eden müridi Kadir İstekli'nin yargılandığı davada ikinci duruşma basına kapalı olarak görüldü.

İlk duruşmasında yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilen davanın ikinci celsesi İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel de duruşmaya katıldı.

DHA'nın haberine göre kardeşler Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.