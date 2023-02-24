Depremzede çocukların İsmailağa Cemaati'ne teslim edilmesine suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği depremden etkilenen illerden Sakarya'ya getirilen çocukların akıbetine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada Sakarya'da depremden etkilenen 9 çocuğun, annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kuran kursuna verildiğinin Alican Uludağ'ın haberinden öğrenildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çocukların enkazdan çıkarıldığında ya da bulunduğunda herhangi bir tespit yapılmaksızın kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere teslim edilmelerinin sözkonusu olduğu belirtilen açıklamada, "Depremde sağ kurtarılan çocukların resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesini sağlanamadığı örnekler sahadan tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

Aldığı ihbarlar üzerine depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirilmesi ile ilgili yaptığı suç duyurusuna ilişkin sürecin devam ettiğini bildiren dernek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi de depremde babalarını kaybeden ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddiaları ortaya atılmıştır.

Basına yansıyan haberlerden de öğrenildiği üzere söz konusu Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı yöneticisinin, 'Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim' diyerek 'Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz' şeklinde beyanda bulunduğu, İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Bahse konu çocuklar, anneleri olmadan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Mekke Mescidi - Hanife Akın Kuran Kursu'na verilmiş, burada barındırılan çocuklara aynı zamanda hafızlık eğitimi verildiği öğrenilmiştir.

Alican Uludağ'ın haberinde iddiaları doğrulayan ve haberde yer alan WhatsApp konuşmalarında adı geçen Adem adlı kişinin açıklamaları üzerine söz konusu WhatsApp görüntülerini delil olarak Savcılığa sunmuş bulunuyoruz.

Müftü'nün annesiyle Sakarya iline gelen 48 çocuk olduğunu ve bu çocuklardan 9'unun söz konusu yurtta tutulurken diğer 39 çocuğun yerlerini bilmediği yönündeki beyanının vahameti üzerine depremden etkilenen ve Sakarya iline getirilen 39 çocuğun akıbetinin de savcılığınız tarafından derhal araştırmasını ve Gazeteci Alican Uludağ'ın tanık olarak dinlenilmesi talep etmekteyiz."

Depremden etkilenen çocukların refakatsiz bir şekilde Sakarya'ya getirilerek resmi kurum ve kuruluşlara ait olmayan evlerde tutulmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada "Söz konusu durumda çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları oluşmaktadır" denildi.