'6 Kasım'da erken seçim olacak' sözü nereden çıktı?

Erken seçim ihtimalleri konuşulurken bir süredir 6 Kasım günü dile getiriliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 27 Mayıs'ta Muğla'da yaptığı açıklamada, ülkedeki şartlara dikkat çekerek "Bu krizi, bu sıkıntıyı bitirecek tek şeyde sandıktır. Dünyanın neresine giderseniz gidin demokrasilerde ekonomik krizler olduğu zaman sandığa gidilir. Kasım ayında seçim yapalım, ne var sanki? Hadi buyurun, 6 Kasım'da seçim yapalım. CHP hazır. Millet İttifakı da hazır" demişti. Daha sonra da 6 Kasım tarihi kulis haberlerinde dile getirilmişti.

Bu konuda bir kulis yazısı da halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, "6 Kasım tarihini Kılıçdaroğlu mu söyledi?" sorusunu gündeme getirdiği yazısında şunları dedi:

"Birkaç gündür siyasi kulislerde 6 Kasım 2022'de erken seçimin olacağı ifade ediliyor.

Bu iddia hem muhalefet hem de iktidar cephesinde konuşuluyor.

Bir kaynağım, tarihi dile getiren kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu, CHP liderinin bu açıklamayı geçen ay Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yaptığını iddia etti.

Dün CHP MYK üyelerini arayarak, iddianın izini sürdüm.

Aradığım ilk MYK üyesi şöyle dedi:

"Evet, benim de olduğum toplantıda '6 Kasım günü erken seçim olabilir' dedi."

İkinci MYK üyesi, açıklamayı doğruladı. Ancak MYK'da mı, yoksa özel sohbette mi söylediğini hatırlamadı.

Üçüncü MYK üyesi ise Kılıçdaroğlu'nun gün vermediğini, yalnızca "Kasımda seçim bekleyin" dediğini savundu.

Dördüncü MYK üyesi söylenenlere karşı çıktı.

"O tarihi ben söyledim" diye konuştu.

"Nasıl yani?" diye sordum.

Şunları söyledi:

"Genel başkan 'Sonbaharda seçim olabilir' deyince 6 Kasım tarihi verdim"

Beşinci MYK üyesi Kılıçdaroğlu'nun kasımdan bahsetmediğini, sadece "Sonbaharda seçim olabilir" dediğini vurguladı.

Altıncı ve yedinci MYK üyeleri böyle bir konuşmaya şahit olmadıklarını belirtti.

Kalan 10 MYK üyesini ise artık aramadım.

Kılıçdaroğlu, gerçekten 6 Kasım tarihini verdi mi, emin değilim.

Görünen o ki, CHP'liler 2022 yılı içerisinde erken seçim olacağına inanıyor."