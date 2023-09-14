6 işçinin ölümüne ilişkin görülen dava ertelendi

İzmir Bornova’da, 30 Aralık 2022 tarihinde bir otelin inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, sanık avukatları, kazada hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve avukatları katılırken vinç sahibi İrfan Kasırga ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

'Şirketi defalarca uyardık'

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlenildi. Aynı işyerinde çalıştığını belirten tanıklar, “Bu iş yerinde düşmeler daha önce de oldu. Şirketi defalarca uyardık, sıkıntı var dedik. Daha önce ölümlü kaza oldu, yarım saat geçmeden çalışmaya devam edildi. İş güvenliğinde çalışan hanımefendiye kontrol talebinde bulunmamıza rağmen umrunda olmuyordu, kontrol etmediler bizi. Bununla birlikte mola yapılan konteynırların yeri değişsin dedik, ancak tahsis edebileceğimiz başka yer yok dediler” ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından söz alan müşteki avukatları, mevcut tutuklu sanıklar için tutukluluk halinin devamını talep etti. Kazanın mesai saati bitimi olan 17.00’dan sonra meydana geldiğine dikkati çeken avukatlar, "İş yeri mesai dışında neden çalıştırılmıştır? Öte yandan konteynırın bulunduğu yer doğru değildir. Görülmektedir ki, şirket yükümlülüklerini yerine getirmemiştir ve şantiyede denetleme mekanizması yoktur. Bununla birlikte bilirkişi raporu ise henüz ulaşmamıştır. Bu doğrultuda sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz” diye belirtti.

Patrondan 'zarar ettim' savunması

Son olarak söz alan sanık avukatları ise tanığın husumet saikiyle yalan beyanda bulunduğunu belirtti. Tüm sorumluluğun vinçlerde olduğunu vurgulayan avukatlar, "Viven inşaatın herhangi bir inşaatında sorun olmamıştır. Moladaki ölümlerden şantiye şefimiz sorumludur. Bu doğru. Ancak müteahhitin tutuklu olması inşaat firmamıza zarar vermektedir. Firma batarsa, tazminatları kim ödeyecek? Viven inşaatın sahibi tutuksuz yargılansa niye kaçsın? Bu sebeple tahliye talep ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan savunmada söz alan sanık şirket sahibi Emrullah Yolçi ise, “Tutukluluk süresince ödeyeceğim tazminattan 10 kat daha fazla zarar ettim. Tutuklu yargılama adımıza ve ticaretimize zarar vermektedir. Şirket batsa, tazminatları kim ödeyecek” diye konuştu.

Tutukluluğa devam kararı

Ardından mütalaasını sunan savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve serbest yargılanan sanıkların adli kontrol kararlarının devam etmesini talep etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti Viven inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve vinç sahibi İrfan Kasırga’nın tutukluluk hallerinin devamına ve denetimli serbest halde yargılanan iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın’ın denetimine devam edilmesine karar verdi.

Heyet duruşmayı 24 Kasım 2023 saat 10.00’a erteledi.