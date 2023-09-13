Zonguldak'ta TTK maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 yaralı var

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi, 3 işçiye ise yaralı olarak ulaşıldı. Sağlık Bakanı Koca yaralı sayısının 6 olduğunu duyurdu.

Üretim esnasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine ekipler harakete geçti. Maden ocağına sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirildi. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "İçeride mesaide 280 kişi vardı, işçilerden 4'ü etkilendi. 1 işçimizi sağlıklı şekilde çıkarabildik, 2 işçimiz ise ağır yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Şu anda 1 işçi göçük altında. 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi müdahaleye başladı. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Bir işçi yaşamını yitirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Zonguldak Ereğli'de maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti. 3’ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.



DHA'nın haberine göre Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu "Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

