6. Filo komuta gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasının amiral gemisi 'USS Mount Whitney', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 15.45’te Çanakkale Boğazı'na giren ABD donanmasının 6. filosunun amiral gemisi LCC 20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Savaş gemisi, Akdeniz’e inmek üzere Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Gemiye boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ABD 6. Filosu da Twitter hesabından bir açıklama yaparak USS Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO ortakları ve müttefikleri ile gerçekleştirdiği operasyonları tamamladıktan sonra Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek üzere bölgeden ayrıldığını duyurdu.

Karadeniz'de askeri faaliyetlerini artıran ABD, Kasım ayı başında 6. Filo komuta gemisini bölgeye göndermişti.